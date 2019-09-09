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Rihanna'nın parmak boyunda çantalı stili

ntv.com.tr

Bir stil ikonu olarak kabul edilen ünlü şarkıcı Rihanna, parmak boyunda mini çantasıyla dikkat çekti.

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    Ünlü şarkıcı Rihanna, müzik ve sonrasında oyunculuk alanındaki başarısını bir stil ikonu olarak moda alanında da sürdürüyor.

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    31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, JFK Havalimanı’nda görüntülendi.

    Baştan aşağı siyah giyinen Rihanna’nın stilinde en dikkat çelen detay elindeki çanta oldu.

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    Ünlü şarkıcı, parmak boyunda mini çantasıyla objektiflere gülümsedi.

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    Fransız markası Jacquemus’un ürettiği süper mini çantalar, şubat ayında Paris Moda Haftası’na damga vurmuştu.

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    Kendine ait iç çamaşırı markası olan Rihanna, 2019 New York Moda Haftası kapsamında, Savage x Fenty’nin İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonu defilesini yapacak.

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    Savage x Fenty markasını 2018’de kuran Rihanna, satışa başladığı ilk 40 günde 100 milyon doların üstünde gelir elde etmişti.

    Rihanna, iç çamaşırı markası için zaman zaman kendisi objektif karşısına geçerek poz veriyor.

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