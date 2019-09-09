Rihanna'nın parmak boyunda çantalı stili
ntv.com.tr
Bir stil ikonu olarak kabul edilen ünlü şarkıcı Rihanna, parmak boyunda mini çantasıyla dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı Rihanna, müzik ve sonrasında oyunculuk alanındaki başarısını bir stil ikonu olarak moda alanında da sürdürüyor.
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31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, JFK Havalimanı’nda görüntülendi.
Baştan aşağı siyah giyinen Rihanna’nın stilinde en dikkat çelen detay elindeki çanta oldu.
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Ünlü şarkıcı, parmak boyunda mini çantasıyla objektiflere gülümsedi.
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Fransız markası Jacquemus’un ürettiği süper mini çantalar, şubat ayında Paris Moda Haftası’na damga vurmuştu.
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Kendine ait iç çamaşırı markası olan Rihanna, 2019 New York Moda Haftası kapsamında, Savage x Fenty’nin İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonu defilesini yapacak.
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Savage x Fenty markasını 2018’de kuran Rihanna, satışa başladığı ilk 40 günde 100 milyon doların üstünde gelir elde etmişti.
Rihanna, iç çamaşırı markası için zaman zaman kendisi objektif karşısına geçerek poz veriyor.