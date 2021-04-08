Rihanna'nın randevu gecesi

Hollywood’un taze aşıkları Rihanna ve A$AP Rocky, randevu gecesinde kameralara yakalandı

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08.04.2021 - 09:49





Müzik hayatında olduğu kadar kozmetik kariyerinde de dikkat çeken Rihanna , önceki akşam yeni sevgilisi A$AP Rocky ile yemeğe çıktı.

İki şarkıcı, keyifli bir akşam için New York’taki Carbone restoranı tercih etti.

Saatler 02.00’yi gösterdiğinde birlikte görüntü vermemek için ayrı ayrı kapılardan çıkış yapan ikili, yine de kameralara yakalanmaktan kurtulamadı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken aşıklar, muhabirlerden gelen soruları ise cevapsız bıraktı.







Rihanna, uzun parlak sarı kollu ,üzerinde adının baş harfi R yazılı yeşil uzun ceketi ile dikkat

çekti. 33 yaşındaki Barbadoslu yıldız, dizine kadar inen kıyafiten altındaki siyah elbisesini ise saklamayı başardı.

Ri-Ri ayrıca corona virüs salgını sırasında kendini ve etrafındakileri güvende tutmak için siyah bir yüz maskesi kullandı.

32 yaşındaki Rocky'nin de yüz maskesi taktığı görüldü.