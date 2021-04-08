Rihanna'nın randevu gecesi

Hollywood’un taze aşıkları Rihanna ve A$AP Rocky, randevu gecesinde kameralara yakalandı

08.04.2021 - 09:49

Rihanna'nın randevu gecesi - 1
Müzik hayatında olduğu kadar kozmetik kariyerinde de dikkat çeken Rihanna, önceki akşam yeni sevgilisi A$AP Rocky ile yemeğe çıktı.

Rihanna'nın randevu gecesi - 2
İki şarkıcı, keyifli bir akşam için New York’taki Carbone restoranı tercih etti.
Rihanna'nın randevu gecesi - 3
Saatler 02.00’yi gösterdiğinde birlikte görüntü vermemek için ayrı ayrı kapılardan çıkış yapan ikili, yine de kameralara yakalanmaktan kurtulamadı.
Rihanna'nın randevu gecesi - 4
Keyifli halleriyle dikkat çeken aşıklar, muhabirlerden gelen soruları ise cevapsız bıraktı.


Rihanna'nın randevu gecesi - 5
Rihanna, uzun parlak sarı kollu ,üzerinde adının baş harfi R yazılı yeşil uzun ceketi ile dikkat
çekti. 33 yaşındaki Barbadoslu yıldız, dizine kadar inen kıyafiten altındaki siyah elbisesini ise saklamayı başardı.
Rihanna'nın randevu gecesi - 6
Ri-Ri ayrıca corona virüs salgını sırasında kendini ve etrafındakileri güvende tutmak için siyah bir yüz maskesi kullandı.
Rihanna'nın randevu gecesi - 7
32 yaşındaki Rocky'nin de yüz maskesi taktığı görüldü.

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