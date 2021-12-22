Rita Ora ile Taika Waititi nişan hazırlığında

Şarkıcı Rita Ora ve yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi'nin Noelde nişanlanabileceği konuşuluyor.

Haberler 22.12.2021 - 13:21

Rita Ora ile Taika Waititi nişan hazırlığında - 1

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, bu Noel’i film yapımcısı sevgilisi Taika Waititi ile Avustralya’da geçirecek.

Rita Ora ile Taika Waititi nişan hazırlığında - 2

Mart ayından beri aşk yaşayan ikilinin, Noel sonrası için nişan hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Rita Ora ile Taika Waititi nişan hazırlığında - 3

İngiliz Sun gazetesine konuşan çifte yakın kaynaklar, Ora'nın ebeveynlerinin Waititi ile tanıştığını ve evliliklerini onayladıklarını söyledi.

Rita Ora ile Taika Waititi nişan hazırlığında - 4

Çiftin birbirlerine çok aşık olduğunu belirten bir kaynak, "Bazı insanlar bunu oldukça hızlı görebilir, ancak bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün ayrı kalmadılar. Rita'nın dediğine göre Taika onun için tek ve Taika yakında evlilik teklif ederse arkadaşlarının hiçbiri şaşırmaz” dedi.

Rita Ora ile Taika Waititi nişan hazırlığında - 5

Rita, daha önce verdiği bir röportajda onunla ‘başa çıkabilen’ bir erkeğe ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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