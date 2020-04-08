Rita Wilson, ölmesi durumunda eşi Tom Hanks'ten iki isteğini açıkladı

ntv.com.tr 08.04.2020 - 10:56 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 11:04
Eşi Tom Hanks ile birlikte corona virüse yakalanan ve tedavi sonucu virüsten kurtulan şarkıcı Rita Wilson, salgından önce The Kelly Clarkson Show’a katılmıştı. Önceden kaydedilen program, dün ekrana geldi.
Programda 63 yaşındaki şarkıcının eşinden önce ölmesi durumunda Tom Hanks’ten ne istediğini açıklaması dikkat çekti.
2015 yılında meme kanserine yakalanan ve hastalığı atlatan Wilson, eşi Tom Hanks ile oğulları Chet (29) ve Truman’la (24), ölmesi durumunda olacaklara dair konuştuğunu söyledi.
Wilson, eşine şunları söylediğini aktardı: “Bak, bana bir şey olursa, senden önce ölürsem, senden iki şey istiyorum. Birincisi, çok uzun bir süre aşırı üzülmeni istiyorum.”
Bu sözler üzerine programın sunucusu Kelly’yi kahkahalara boğan Wilson, ikinci isteğini şöyle açıkladı: “İkincisi, bir parti istedim. Bir kutlama istedim; şarkılı, danslı ve insanların hikayeler anlattığı bir kutlama..."
Tom Hanks ve Rita Ora, ünlü aktörün, Baz Lurhmann’ın yönetmenliğini üstlendiği Elvis Presley biyografisinin çekimleri için Avustralya’da bulundukları sırada Covid-19 virüsüne yakalandıklarını öğrenmişti.
Her ikisi de 63 yaşında olan ünlü çift, karantina altında geçirdikleri günler boyunca durumlarını sosyal medyadan duyurmuş, iyileştiklerinde Los Angeles’taki evlerine dönmüşlerdi. Çift, halen evlerinde kendilerini izole etmeye devam ediyor.