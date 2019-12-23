Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez Anthony Joshua ile birlikte mi? (Aldatma iddiası)

The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in model eşi Rita Mahrez'in ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.
28 yaşındaki Cezayirli yıldız futbolcu Mahrez'in eşi Rita'nın gittiği bir gece kulübünde ünlü boksör Anthony Joshua ile yakınlaştığı öne sürüldü.
Aynı kulüpte olan bir kişi, Anthony Joshua'nın Rita'yı VIP masasına davet ettiğini, kısa süre içinde ikilinin samimi olduğunu aktardı.
İkiliyi gören kişi; ünlü boksörün, Rita'nın Mahrez'in eşi olduğunu fark edince hemen geri hamle yaparak Rita'dan uzaklaştığını, ikilinin daha sonra arkadaşları ile mekandan ayrıldıklarını da söyledi.