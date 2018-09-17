Rıza Kocaoğlu: İşsiz ve kötü günleri düşünerek motive oluyorum

1 Dizi oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki en dramatik fark ne sizce?



- Tiyatro kendimi iyi hissetiğim, sorumluluk hissettiğim bir nefes alma alanı benim için. Oynama şekliyle ilgili hiçbir alanı birbirinden ayırmak doğru değil bana göre. Televizyon, sinema ya da tiyatro, her alanda aslolan hikayenin doğru anlatımı.

2 Çukur'daki karakterinize nasıl hazırlanıyorsunuz? İnandırıcı kılmak için uyguladığınız özel bir metot var mı?



- Tiyatro sahnesinde uzun provalar yaptık, karakterin kendine has özelliklerini doğru araştırıp, üstüne doğaçlamalar yapıp karakterin beden ve ses kullanımını oluşturmaya çalıştık.

3 Bu rolü kabul etmenizdeki en önemli etken neydi?



- Farklı olması ve bugüne kadar fazla incelenmemiş olması diyebilirim. Sorumluluk yükleyen ve doğru aktarılması gereken bir karakterdi. Ciddi anlamda farkındalık yarattıysa Çukur ve Aliço ne mutlu bize.

4 Çukur'daki karakterinizin en çok hangi özelliğini seviyorsunuz?



- Masumiyetini. Hayatı en saf haliyle algılayıp saf sevgiyle yaşamasını.

5 Gerçekten kötü bir gün geçiriyorsunuz ve sete gitmek zorundasınız. Kendinizi nasıl motive edersiniz?



- İşsiz ve kötü günleri düşünerek.



Nelerden ilham alırsınız?



- Sokakta, hayatın içinde olmaktan ilham alırım.