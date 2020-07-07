Robert De Niro devlet desteğine başvurdu



Usta oyuncu Robert De Niro’nun ünlü şef Nobuyuki Matsuhisa ve film yapımcısı Meier Teper ile birlikte kurduğu restoran ve otel zinciri The Nobu, corona virüsü salgını dolayısıyla hükümetin başlattığı maaş koruma programına başvurdu.

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07.07.2020 - 15:32

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro'nun ortakları arasında yer aldığı otel ve suşi restoran zinciri The Nobu, ABD Hükümeti'nin maaş koruma programına (PPP) dahil olan şirketler arasına girdi.

The Nobu, PPP'den 28 milyon dolara kadar çıkabilecek 14 ayrı kredi aldı. Diğer ortakları Japon şef Nobuyuki Nobu Matsuhisa ve ünlü film yapımcısı Meier Teper olan şirket, California, Teksas ve New York'taki restoran ve otelleri için devlet desteğine başvurdu







Restoranlar, PPP'ye en fazla başvuruda bulunan sektörlerin başında geliyor. The Nobu, destek programından en fazla yararlanan şirketlerden biri konumunda. Usta oyuncunun ortakları arasında olduğu restorana 28 milyon dolar ödeme yapılacak.







Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kamuoyundan gelen yoğun talebe rağmen ilk PPP'ye katılan şirketleri açıklamayı reddetti. Bakan Mnuchin, bunun gizli bir bilgi olduğunu söyledi.







Ancak baskı artınca, hükümet en az 150 bin dolar alarak maaş koruma programına katılan şirketlerin listesini yayınladı. Çok büyük şirketlerin PPP'ye başvurmuş olmaları dikkat çekti.

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