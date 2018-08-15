Robert De Niro restoran imparatorluğu kurdu
ntv.com.tr
Oscar’lı oyuncu Robert De Niro, oyunculuğunun yanı sıra girşimcilik yeteneği olduğunu da kanıtladı. 1994'te açmaya başladığı restoran sayısını 39'a çıkardı.
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Oscar’lı oyuncu Robert De Niro, Nobu adlı Japon-Peru füzyon restoranını ilk kez 1994 yılında açtı.
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Bugün De Niro, ortakları şef Nobuyuki "Nobu" Matsuhisa ve film yapımcısı-girişimci Meir Teper ile birlikte 39 restoranın sahibi. Üçlünün aynı zamanda sekiz tane de lüks oteli var. Konaklama markası Nobu Hospitality’yi 2009’da kurdular.
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De Niro ve ortakları Londra’nın gözde bölgesi Shoreditch ve Ibiza’da 2017’de, Marbella’da ise bu yıl olmak üzere üç yeni Nobu Oteli açtı.
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De Niro, iki tutkusunu film ve hizmet sektörü olarak açıklıyor.
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CNN International’a konuşan ünlü aktör, “Her ikisinin de bütçesi var, her ikisi de yaratıcılık içeriyor. İkisi de girişim. Filmler de bir çeşit girişim. Para harcamak zorundasınız” dedi.
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6Restorancılık De Niro için 31 yıl önce başladı. Ünlü aktör, şef Matsuhisa’yı onun sahibi olduğu ve sadece Peru ile Arjantin’de bulunan restoranını Los Angeles’ta açmayı teklif etti. De Niro, şefe “New York’ta bir restoran açacaksan haberim olsun” dedi.
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1994’te ilk restoranı açtıktan sonra işleri büyüttüler. Sahip oldukları Nobu Hospitality markası gelecek beş yıl içinde 1 milyar dolarlık gelire sahip olacak.
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Ortakların gelecek planları arasında Nobu Rezidansı açmak var. Toronto’da açılacak olan ve yapımı süren rezidansın 2019’a yetişmesi bekleniyor.