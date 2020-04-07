Robert F. Kennedy’nin kayıp torunu ölü bulundu

McKean’in cansız bedeninin, annesi eski Maryland Eyaleti Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend’in evinin körfez kıyısındaki evinden birkaç kilometre açıkta dalgıçlar tarafından bulunduğu açıklandı.

ABD medyası trajediden önce ailenin koronavirüs salgını sırasında evde kendilerini karantinaya aldığını da belirtti. Polis, anne ve oğlunun suya kaçan bir topu almak için körfezde açıldığını ancak güçlü akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya geri dönemediğini düşünüyor.





