Robert F. Kennedy’nin kayıp torunu ölü bulundu

ABD'nin eski Başkanı John F. Kennedy ailesinin kano yaparken kaybolan üyelerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
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DHA 07.04.2020 - 17:01| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:03
ABD eski Başkanı John Kennedy ailesinin iki üyesi geçtiğimiz hafta ülkenin Maryland eyaleti açıklarındaki Chesapeake Körfezi’nde kano gezisi sırasında kayboldu.
ABD medyası geçen perşembe günü Maryland eyaletindeki Chesapeake Körfezi’nde kano yaparken 8 yaşındaki oğlu Gideon’la birlikte kaybolan Maeve Kennedy McKean’in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Arama ekibinin havadan gözlem çalışmalarının yanı sıra sualtı radarı teknolojisini kullanarak bedeni tespit ettiği aktarıldı.
McKean’in cansız bedeninin, annesi eski Maryland Eyaleti Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend’in evinin körfez kıyısındaki evinden birkaç kilometre açıkta dalgıçlar tarafından bulunduğu açıklandı.
ABD medyası trajediden önce ailenin koronavirüs salgını sırasında evde kendilerini karantinaya aldığını da belirtti. Polis, anne ve oğlunun suya kaçan bir topu almak için körfezde açıldığını ancak güçlü akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya geri dönemediğini düşünüyor.
Maeve McKean kamu sağlığı ve insan hakları alanında avukatlık yapıyordu. ABD medyası 8 yaşındaki Gideon'un bugün defnedileceğini kaydetti.
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