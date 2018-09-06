Robin Wright, Kevin Spacey'e sahip çıktı

Robin Wright, House of Cards dizisinde birlikte rol aldığı ve adı taciz iddialarına karışan Kevin Spacey için, “İnsanların değiştiğine, kendilerini yenilediğine ve bir şansı daha hak ettiklerine inanırım” dedi.
1
Son üç yılın en çok ses getiren dizilerinden biri olan House of Cards, başrol oyuncularından Kevin Spacey’ye yöneltilen taciz iddiaları nedeniyle Netflix tarafından yayından kaldırılmıştı.
2
Beşinci sezonunu tamamlayan yapımın akıbeti, 1.5 yılın ardından geçtiğimiz günlerde belli oldu. Dizi, 2 Kasım’da ekrana gelecek sekiz kısa bölümle hayranlarına veda edecek.
3
Spacey ile aynı seti paylaşan rol arkadaşı Robin Wright, uzun bir sessizliğin ardından Net-A-Porter’a konuştu.
4
Wright, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: “O dönemde insanlar çok hassastı. Projeyi bitirmezsek, bu ‘kirli’ şeyi destekliyormuşuz gibi görünecektik" dedi.
5
52 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: Dizinin devam etmesi için kanalla savaştım. Sette şok ve korku hakimdi. 2 bin 500 kişinin işsiz kalması, büyük haksızlıktı. İnsanların zamanla değiştiğine, kendilerini yenilediğine ve bir şansı daha hak ettiklerine inanırım. Kevin’la uzun süredir konuşmuyoruz. Özel hayatı gözler önüne serildiği için onun adına üzüntü duyuyorum.”