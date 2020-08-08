Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde

ntv.com.tr 08.08.2020 - 10:44
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren, kendinden 38 yaş küçük nişanlısı Emma Krokdal ile birlikte Malibu’da tatil yapıyor.
Haziran ayında nişanlandıklarını duyuran 62 yaşındaki İsveçli aktör ve 24 yaşındaki Krokdal, sahilde güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi.
Birbirlerine sevgi, gösterisinde bulundukları görülen çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini anladıklarında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
1985 yapımı Rocky 4 filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun bir döneme damga vuran kaslarının eskisi gibi olmadığı, ünlü oyuncunun da yerçekimine yenildiği görüldü.
Oyunculuğunun yanı sıra dövüş sanatları ustası olan Dolph Lundgren, aslında kimya mühendisliği eğitimi aldı. Lundgren, Rocky 4 ile adını tüm dünyaya duyurmuştu.
Dolph Lundgren, filmde başroldeki Sylvester Stallone'un karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırmıştı.
Aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçen Lundgren, mesleğini sürdürmeye devam ediyor.
İşte Rocky filmiyle hatırlanan yıldızın yeni görüntüsünden yansıyan diğer kareler...