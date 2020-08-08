Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde

Rocky filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren, kendinden 38 yaş küçük sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. 62 yaşındaki oyuncunun eski fit görüntüsünden uzak hali dikkat çekti.

ntv.com.tr 08.08.2020 - 10:44

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 1

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren, kendinden 38 yaş küçük nişanlısı Emma Krokdal ile birlikte Malibu’da tatil yapıyor.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 2

Haziran ayında nişanlandıklarını duyuran 62 yaşındaki İsveçli aktör ve 24 yaşındaki Krokdal, sahilde güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 3

Birbirlerine sevgi, gösterisinde bulundukları görülen çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini anladıklarında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 4

1985 yapımı Rocky 4 filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun bir döneme damga vuran kaslarının eskisi gibi olmadığı, ünlü oyuncunun da yerçekimine yenildiği görüldü.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 5

Oyunculuğunun yanı sıra dövüş sanatları ustası olan Dolph Lundgren, aslında kimya mühendisliği eğitimi aldı. Lundgren, Rocky 4 ile adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 6

Dolph Lundgren, filmde başroldeki Sylvester Stallone'un karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırmıştı.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 7

Aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçen Lundgren, mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 8

İşte Rocky filmiyle hatırlanan yıldızın yeni görüntüsünden yansıyan diğer kareler...

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 9
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 10
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 11
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 12
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde - 13

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