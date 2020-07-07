Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi

Güçlü kasları ile tanınan Rocky filminin yıldızlarından Dolph Lundgren, eski fit görüntüsünden uzak son haliyle hayranlarını şaşırttı.

07.07.2020 - 12:42

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 1
1985 yapımı Rocky 4 filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan İsveçli oyuncu Dolph Lundgren, hafta sonu Beverly Hills'te görüntüledi.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 2
24 yaşındaki nişanlısı Emma Krokdal ile gezintiye çıkan 62 yaşındaki Lundgren, arabasından sadece beyaz şortu ile indi.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 3
Tişörtünü yürürken giyen oyuncu, corona virüs salgınına karşı maske tedbiri almayı ihmal etmedi.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 4
Lundgren'in bir döneme damga vuran kaslarının eskisi gibi olmadığı, ünlü oyuncunun da yerçekimine yenildiği görüldü.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 5
Oyunculuğunun yanı sıra dövüş sanatları ustası olan Dolph Lundgren, aslında kimya mühendisliği eğitimi aldı. Lundgren, Rocky 4 ile adını tüm dünyaya duyurmuştu.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 6
Dolph Lundgren, filmde başroldeki Sylvester Stallone'un karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırmıştı.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 7
Aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçen Lundgren, mesleğini sürdürmeye devam ediyor.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 8

Oyuncu, geçtiğimiz ay Emma Krokda ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

İşte ünlü yıldızın Rocky filminden ve yeni görüntüsünden yansıyan diğer kareler...

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 9
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 10
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 11
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 12
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi - 13

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