Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi



Güçlü kasları ile tanınan Rocky filminin yıldızlarından Dolph Lundgren, eski fit görüntüsünden uzak son haliyle hayranlarını şaşırttı.

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07.07.2020 - 12:42

1985 yapımı Rocky 4 filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan İsveçli oyuncu Dolph Lundgren, hafta sonu Beverly Hills'te görüntüledi.

24 yaşındaki nişanlısı Emma Krokdal ile gezintiye çıkan 62 yaşındaki Lundgren, arabasından sadece beyaz şortu ile indi.

Tişörtünü yürürken giyen oyuncu, corona virüs salgınına karşı maske tedbiri almayı ihmal etmedi.

Lundgren'in bir döneme damga vuran kaslarının eskisi gibi olmadığı, ünlü oyuncunun da yerçekimine yenildiği görüldü.

Oyunculuğunun yanı sıra dövüş sanatları ustası olan Dolph Lundgren, aslında kimya mühendisliği eğitimi aldı. Lundgren, Rocky 4 ile adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Dolph Lundgren, filmde başroldeki Sylvester Stallone'un karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırmıştı.

Aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçen Lundgren, mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Oyuncu, geçtiğimiz ay Emma Krokda ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. İşte ünlü yıldızın Rocky filminden ve yeni görüntüsünden yansıyan diğer kareler...