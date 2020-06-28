Rolling Stones'dan Trump'a rest

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı bu kez seçim mitinginde izinsiz kullandığı şarkılar sebebiyle derde girdi.

Trump'ın Oklahoma'daki mitinginin kapanışı söz konusu parça ile yapılmıştı. Trump 2016 seçimleri öncesinde de aynı parçayı izinsiz olarak kullanmıştı. Rolling Stones, sosyal medyada "Trump'ı desteklemiyoruz" paylaşımında bulunmuştu.





