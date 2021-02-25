Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu

TOPLAM 7 SÜPER LÜKS YAT

Solaris ve Eclipse en büyük yatları olsa da Abramovich’in daha önce 49 metrelik Sussurro, 85 metrelik Ecstasea, her ikisi de 114’er metre olan Luna ve Pelorus ile 113 metrelik Grand Bleu dahil olmak üzere en az beş süper yat daha yaptırdığı öğrenildi.