Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu

ntv.com.tr 25.02.2021 - 09:27
İngiltere Primier Ligi'ndeki Chelsea futbol takımının sahibi Roman Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı Solaris, önceki gün ilk kez görüntülenmişti.
Rus-İsrailli milyarder iş insanının Almanya’da bir tersanede inşa edilmekte olan lüks yatının 36 yolcu kapasiteli, 48 kabinli, helikopter alanlı, havuzlu ve 8 güverteli olduğu, 60 kişilik mürettebata sahip olduğu öğrenilmişti.
SARAYDAN BÜYÜK
Buckingham Sarayı’ndan daha büyük bir alanda inşa edilen 140 metre uzunluğundaki Solaris, 54 yaşındaki milyarderin ilk lüks yatı değil.
164 METRE
Abramovich’in 340 milyon euro değerinde, 164 metre uzunluğundaki Eclipse isimli dev yatı geçen yaz Bodrum'daydı.
TOPLAM 7 SÜPER LÜKS YAT
Solaris ve Eclipse en büyük yatları olsa da Abramovich’in daha önce 49 metrelik Sussurro, 85 metrelik Ecstasea, her ikisi de 114’er metre olan Luna ve Pelorus ile 113 metrelik Grand Bleu dahil olmak üzere en az beş süper yat daha yaptırdığı öğrenildi.