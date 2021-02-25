Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu

430 milyon sterlinlik yeni süper yatı Solaris, yapım aşamasındayken görüntülenen Chelsea futbol takımının sahibi Roman Abramovich’in süper lüks yat koleksiyonu mercek altında. Milyarder iş insanının 164 metrelik Eclipse adlı en büyük yatının yanı sıra beş tane daha süper lüks yatı olduğu öğrenildi.

ntv.com.tr 25.02.2021 - 09:27

Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu - 1

İngiltere Primier Ligi'ndeki Chelsea futbol takımının sahibi Roman Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı Solaris, önceki gün ilk kez görüntülenmişti.

Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu - 2

Rus-İsrailli milyarder iş insanının Almanya’da bir tersanede inşa edilmekte olan lüks yatının 36 yolcu kapasiteli, 48 kabinli, helikopter alanlı, havuzlu ve 8 güverteli olduğu, 60 kişilik mürettebata sahip olduğu öğrenilmişti.

Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu - 3

SARAYDAN BÜYÜK

Buckingham Sarayı’ndan daha büyük bir alanda inşa edilen 140 metre uzunluğundaki Solaris, 54 yaşındaki milyarderin ilk lüks yatı değil.

Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu - 4

164 METRE

Abramovich’in 340 milyon euro değerinde, 164 metre uzunluğundaki Eclipse isimli dev yatı geçen yaz Bodrum'daydı. 

Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu - 5
22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini deniz altı ile spor salonu gibi birçok lüksü barındırıyor.
Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu - 6

TOPLAM 7 SÜPER LÜKS YAT

Solaris ve Eclipse en büyük yatları olsa da Abramovich’in daha önce 49 metrelik Sussurro, 85 metrelik Ecstasea, her ikisi de 114’er metre olan Luna ve Pelorus ile 113 metrelik Grand Bleu dahil olmak üzere en az beş süper yat daha yaptırdığı öğrenildi.

Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu - 7
İşte Abramovich'in süper lüks yatlarının görünümü ve uzunlukları...

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