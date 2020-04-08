Ronaldinho 1,6 milyon dolara serbest

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho ev hapsine alındı. Ünlü yıldız 1,6 milyon dolar kefalet bedeli ödeyecek.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 09:28

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" ev hapsine alındı.

Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları ifade edildi.

Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

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