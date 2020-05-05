Ronaldo'dan Anneler Günü hediyesi

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Anneler Günü hediyesi Doloroes Aveiro'ya 100 bin euro'luk otomobil aldı.

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05.05.2020 - 09:54

Juventus'un Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Anneler Günü nedeniyle annesi Doloroes Aveiro'ya 100 bin euro'luk (Yaklaşık 800 bin TL) araba hediye etti







Hediyesini, Instagram hesabından paylaşan Aveiro, gönderisine şu notu düştü: Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim.







Ronaldo, 8 Mart'ta felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öne sürülen annesi Maria Dolores Aveiro'yu ziyaret için Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adası'na gitmiş ve corona virüs salgınından dolayı İtalya'ya dönmemişti.







Yıldız oyuncu 29 Mart'ta yaptığı paylaşımla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.







Paylaşımında, annesi ve kız kardeşleriyle birlikte çektiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, şu ifadeleri kullanmıştı: "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın."