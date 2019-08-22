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Ronaldo'dan tecavüz suçlaması hakkında yeni açıklama

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz suçlaması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Polisin delil yetersizliği kararı verdiği Ronaldo, "Masumiyetimin kanıtlanması açısından gurur verici" dedi.

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    Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir televizyon programına yaptığı açıklamada, hakkındaki tecavüz davası hakkında konuştu.


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    Ronaldo, tecavüz davasubda polislerin delil yetersizliğinden soruşturmayı bırakmasının "Masumiyetimin kanıtlanması açısından gurur verici" dedi.


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    Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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    Eski model Kathryn Mayorga 2009'da ABD'nin Las Vegas kentinde bir otel odasında Ronaldo'nun tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.


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    Nevada polisi devam eden davada yetersiz delil sonucuna varmıştı.

    Las Vegas Savcılığı ise Portekizli yıldızın "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza alma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.
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