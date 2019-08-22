Ronaldo'dan tecavüz suçlaması hakkında yeni açıklama
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz suçlaması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Polisin delil yetersizliği kararı verdiği Ronaldo, "Masumiyetimin kanıtlanması açısından gurur verici" dedi.
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Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir televizyon programına yaptığı açıklamada, hakkındaki tecavüz davası hakkında konuştu.
Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Eski model Kathryn Mayorga 2009'da ABD'nin Las Vegas kentinde bir otel odasında Ronaldo'nun tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.
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Nevada polisi devam eden davada yetersiz delil sonucuna varmıştı.
Las Vegas Savcılığı ise Portekizli yıldızın "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza alma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.