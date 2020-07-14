Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldı

Portekiz yasalarına göre 18 yaşından küçüklerin tek başlarına jet-ski kullanması yasak olduğu için yetkililer harekete geçti.

Portekiz yasalarına göre jet-ski kullanmak için bir tür ehliyet de gerekiyor. Bu yasağın yaptırımı olarak da çocuktan sorumlu bireylere para cezası veriliyor. Bu ceza 268 Euro ile 2688 Euro arasında değişebiliyor.