Roseanne Barr ırkçı paylaşımından dolayı özür diledi

İran ve Afro-Amerikan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jarrett için kullandığı ifadeden dolayı daha sonra Twitter hesabından özür dileyen Barr, pişman olduğunu belirterek, “Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Daha iyi davranmam gerekirdi. Yaptığım kötü şaka için beni affedin” mesajını paylaştı.