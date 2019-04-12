Rus Barbie'nin yeni hedefi dünya rekoru (Oyuncak değil gerçek)

1 Rusya'da yaşayan 32 yaşındaki Tatiana 'Tanya' Tuzova, Rus Barbie olarak anılıyor. Tatiana yaptığı estetik operasyonları için 120 bin dolar (680 bin TL) harcadığını ancak bu yüzden pişmanlık duymadığını belirtiyor.

2 160 bin dolar harcayarak 1520 adet Barbie oyuncağı seti toplayan Rus Barbie, kıyafetleri ve saçıyla da tam olarak Barbie bebeğe benziyor.





3 En büyük Barbie koleksiyonuna sahip olduğunu belirten Rus Tatiana, bu konuda dünya rekoru kırmayı hedefliyor.



So

4 yadını da Barbie olarak değiştirmeyi planlayan genç kadın, ileride sadece pembe giyinmeyi istiyor.





5 Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Tanya, yalnız bir yaşam sürdüğünü itiraf etti. "Arkadaşım yok. Arkadaş edinmek için zamanım yok" diyen Tatiana "Yalnız olmayı seviyorum. Kimse fikirlerime karışmıyor. Hayatımı seviyorum" açıklamasını yaptı.

6

n yakın arkadaşının 5. kocası olduğunu itiraf eden Tuzova "Çalışıyorum, şarkı yapıyorum, ödüller alıyorum, çocuklar ve büyüme çağındaki kızlar için kıyafetler tasarlıyorum" dedi. Rus Barbie, pembe renge olan sevgisini "Günlük kıyafetlerimin tümü pembe renkte, pembe renkten sıkılmıyorum çok farklı tonları var" cümleleriyle anlattı.

7 Doktor olan 5. eşini karaoke yaparak etkilediğini ifade eden genç kadının 11 yaşında bir oğlu da var.





8 Anaokulu öğretmeni olmak isterken tam zamanlı Barbie olan genç kadın, "Barbie benim mesleğim değil, yaşam tarzım. İnternette hakarete maruz kaldığımda insanlara, alkol almadığımı, sigara içmediğimi ya da küfretmediğimi söylüyorum" diyen Barbie yaptığı güzel işlerin görmezden gelinmesine isyan etti.





9 "Tarzım için uzun yıllardır çalışıyorum ve bu görünüşe çok para yatırdım" diyen Rus Barbie kendisinin benzersiz olduğunu da eklemeyi ihmal etmedi.



İşte Rus Barbie'nin sosyal medya hesabından kareler...

10 Her ne kadar kendisi Barbie'yi taklit etse de Tatiana, kendisini taklit etmeye çalışmanın oldukça zor olacağını ve eşi benzeri olmayacağını söylüyor.

11