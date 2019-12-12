Rüşvet skandalı sonrası Felicity Huffman’ın küçük kızı üniversiteye başlıyor

Desperate Houseviwes (Umutsuz Ev Kadınları) dizisinin yıldızı Felicity Huffman ile Shameless (Utanmaz) dizisinin başrol oyuncusu William H. Macy’nin küçük kızı Georgia, üniversiteye başlıyor. Rüşvet skandalıyla sarsılan ailenin küçük kızı, New York’taki Vassar College’a gidecek.
17 yaşındaki Georgia’nın Instagram profiline yazdığı “Vassar 2024” notuyla ortaya çıkan üniversite haberi, Felicity Huffman’ın rüşvet suçu nedeniyle 14 günlük cezaevi serüveninin ardından geldiği için dikkat çekti.
Büyük kızı Sofia’nın üniversite sınav puanının yükseltilmesi için rüşvet verdiği ortaya çıktıktan sonra 14 gün cezaevinde kalan Huffman, ardından kamu hizmeti cezasını çekimeye başladı. Ünlü oyuncu, evsiz gençlere yardım amaçlı kurulan Los Angeles’taki The Teen Project adlı merkezde çalışıyor.
Hapis cezasının yanı sıra 30 bin dolar para cezası ödeyen 56 yaşındaki ABD’li oyuncunun 250 saatlik kamu hizmetini tamamlaması gerekiyor. Denetimli serbestlikten yararlanan ünlü oyuncu, bir yıl boyunca da gözetim altında tutulacak.
Kızının okula kabul edilmesi için 15 bin dolar rüşvet verdiği belirlenen ünlü oyuncu, mart ayında tutuklanmış ve 250 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılmıştı. Rüşvet skandalının patlak vermesinin ardından suçunu kabul eden Huffman, toplam 50 kişinin yargılandığı rüşvet davasında ceza alan ilk isim olmuştu.
Skandal ortaya çıktıktan sonra Huffman, özür dilemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”