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Saadet Işıl Aksoy anne oluyor

Pamir Kıraner ile iki yıldır evli olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medyada hamilelik fotoğrafını paylaşan Aksoy, "Bazı sürprizler çok güzel!" dedi.

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    Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Aralık 2016’da Pamir Kıraner ile nikah masasına oturmuş, Haziran 2017’de düğün yapmıştı. Evliliklerinde iki yılı geride bırakan çift, şimdi bebek heyecanı yaşıyor.

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    36 yaşındaki Aksoy, Instagramda paylaştığı bu fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

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    Dört aylık hamile olan oyuncu, fotoğrafın altına "Bazı sürprizler çok güzel!" notunu düştü.

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    Evlenmesinin ardından eşi ile birlikte ABD'ye yerleşen Aksoy, Türkiye'ye sadece iş için geliyor.

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    Yurt içi ve yurt dışından gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncunun bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendireceği öğrenildi.

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