Saadet Işıl Aksoy anne oluyor
Pamir Kıraner ile iki yıldır evli olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medyada hamilelik fotoğrafını paylaşan Aksoy, "Bazı sürprizler çok güzel!" dedi.
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Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Aralık 2016’da Pamir Kıraner ile nikah masasına oturmuş, Haziran 2017’de düğün yapmıştı. Evliliklerinde iki yılı geride bırakan çift, şimdi bebek heyecanı yaşıyor.
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36 yaşındaki Aksoy, Instagramda paylaştığı bu fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.
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Dört aylık hamile olan oyuncu, fotoğrafın altına "Bazı sürprizler çok güzel!" notunu düştü.
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Evlenmesinin ardından eşi ile birlikte ABD'ye yerleşen Aksoy, Türkiye'ye sadece iş için geliyor.
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Yurt içi ve yurt dışından gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncunun bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendireceği öğrenildi.