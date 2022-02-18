Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth ortaya çıktı

Haberler 18.02.2022 - 15:02
Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve son durumu merak edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kameraların önüne çıktı.
95 yaşındaki Kraliçe, Windsor Şatosu'nda görüntülendi. Kraliçe 2'nci Elizabeth, yeni Savunma Hizmetleri Sekreteri Tümgeneral Eldon Millar ve selefi Tuğamiral James Macleod ile bir araya geldi.
Bu buluşmayla ilgili görüntülerde, üzerinde çiçekli bir elbise olan Kraliçe'nin son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti.
Konuklarına 'Günaydın' diyen 2'nci Elizabeth, sol bacağını işaret ederek "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" dedi.
Bu görüntülerin ardından Kraliçe'nin son dönemde kilo verdiği ve duruşunun değiştiği yorumları yapıldı.
Kraliçe'nin sağlık durumunun bu kadar merak edilmesinin nedenlerinden biri oğlu Prens Charles ile eşi Camilla'nın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasıydı.
Buckingham Sarayı, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek Kraliçe'nin test sonucunu açıklamadı.