Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth ortaya çıktı

Prens Charles'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu merak edilen Kraliçe 2. Elizabeth, kameralara görüntü verdi. Kraliçe'nin son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti. Konuklarına "Günaydın" diyen Kraliçe, sol bacağını işaret ederek "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" dedi. Son dönemde Kraliçe'nin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği hatta corona olduğu iddia edilmişti.

Haberler 18.02.2022 - 15:02

Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth ortaya çıktı - 1

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve son durumu merak edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kameraların önüne çıktı.

Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth ortaya çıktı - 2

95 yaşındaki Kraliçe, Windsor Şatosu'nda görüntülendi. Kraliçe 2'nci Elizabeth, yeni Savunma Hizmetleri Sekreteri Tümgeneral Eldon Millar ve selefi Tuğamiral James Macleod ile bir araya geldi.


Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth ortaya çıktı - 3

Bu buluşmayla ilgili görüntülerde, üzerinde çiçekli bir elbise olan Kraliçe'nin son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti.


Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth ortaya çıktı - 4

Konuklarına 'Günaydın' diyen 2'nci Elizabeth, sol bacağını işaret ederek "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" dedi. 

Bu görüntülerin ardından Kraliçe'nin son dönemde kilo verdiği ve duruşunun değiştiği yorumları yapıldı.

Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth ortaya çıktı - 5

Kraliçe'nin sağlık durumunun bu kadar merak edilmesinin nedenlerinden biri oğlu Prens Charles ile eşi Camilla'nın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasıydı.

Buckingham Sarayı, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek Kraliçe'nin test sonucunu açıklamadı.

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