Şahan Gökbakar: Hanım yine döktürdü (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Şahan Gökbakar da modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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Şahan Gökbakar
"Hanım yine döktürdü... Geleneksel Selin Gökbakar Aşure Festivali"
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2Gamze Erçel
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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4İşte Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyeda paylaştığı lezzetleri getirdi....
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5Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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6Tuba Büyüküstün
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7Cem Yılmaz
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8Serenay Sarıkaya
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9Ozan Güven
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10Müjde Uzman
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11Şahan Gökbakar
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12Gizem Karaca
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13Şeyma Subaşı
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14Eliz Sakuçoğlu
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15Lidya Özdemiroğlu
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16Hande Soral
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17Ferzan Özpetek
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18Ebru Şallı
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19Yıldıray Şahinler
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20Ferzan Özpetek
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21Hayal Köseoğlu
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22Hande Erçel
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23Hande Doğandemir
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24Gökçe Bahadır
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25Can Yılmaz
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26Gamze Topuz
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27Hande Soral
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28Ebru Şallı
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29Yıldıray Şahinler
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30Cem Yılmaz
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31Lidya Özdemiroğlu
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32Amine Gülşe
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33Yasmin Erbil
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34Birce Akalay
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35Gupse Özay
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36Elvin Levinler
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37Eda Taşpınar
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38Elçin Sangu
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39Ezgi Mola
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40Ata Demirel
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41Aslıhan Gürbüz
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43Şahan Gökbakar
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44Danla Bilci
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45Meryem Uzerli
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46Ceylan Çapa
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47Nurgül Yeşilçay
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48Serra Yılmaz
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49Demet Şener
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50Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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5225 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.