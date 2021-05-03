Sakarya'nın coğrafi işaretli ıslama köftesi iftar sofralarına lezzet katıyor

Islama köfteyi hazırlamanın meşakkatli olduğunu belirten Aydın, "Köfte küçük ama işçiliği çok. Köfte küçük olması dolayısıyla daha çabuk pişiyor ve içi çiğ kalmamış oluyor. Islama köftenin malzemesi, karabiberi dahi özeldir. Aynı lezzeti bulsun diye tartıyla içine malzemeyi koyarız ve etin de her tarafından kullanırız çünkü bir tarafından kullanırsanız o lezzeti bulamazsınız. İçindeki malzemeler, kıyma, karabiber, tuz, soğan ve biraz bayat ekmektir." diye konuştu.