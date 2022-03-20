Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan: Dedem bana şükretmeyi öğretti, kıyafet alışverişimi azalttım

Değerlerinizi neler oluşturuyor ve bu değerlere uygun yaşayabiliyor musunuz?

Hayatımı hümanist, eşitlikçi ve paylaşımcı değerler ile yaşamaya çalışıyorum. İnsan kendini, değerlerine uygun yaşadığı vakit daha kolay seviyor çünkü kaçamadığımız ve kandıramadığımız tek kişi kendimiziz. Ancak kendime karşı katı olmamaya, insaflı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğinin en iyisini yaptığıma emin olduğum için kendi değerlerimle uyumlu bir yaşantı sürüyorum.

Sabancı ailesinin kadınlarından hayata dair neler öğrendiniz?

Ailemde güçlü, kendi ayaklarının üzerinde duran, büyük zorluklarla baş edebilen çok kadın var ve hepsini halen gıptayla izliyorum. Benim hem babaannemin hem de anneannemin engelli çocukları var. Babaannem hayatta başımıza gelecekleri seçemediğimizi ancak bunlarla nasıl baş ettiğimizin ve ne yapmayı seçtiğimizin esas başarı kriteri olduğunu söylerdi. Anneannem ise tevazusu ve hayata yalın bakışıyla bana ilham vermiştir. Zorluklarla başa çıkma şekilleri, ne olursa olsun vazgeçmeyişleri, dostlukları ve bana aktardıkları değerler benim bugünkü duruşumda, işlerimde ve önem verdiğim konularda kendini gösteriyor.