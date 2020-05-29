Salgında seyahate çıkamayanların 'hayaller ve gerçekler' fotoğrafları

Litvanyalı seyahatsever gazeteci Liudas Dapkus, internetteki takipçilerinden, en sevdikleri seyahat fotoğraflarını, salgın nedeniyle çıkamadıkları evlerinde yeniden canlandırmalarını istedi. Çok hızlı dönüş alan Dapkus'la birbirinden eğlenceli canlandırma fotoğrafları paylaşıldı. İşte 'Hayaller Paris, gerçekler oturma odası' dedirten eğlenceli karantina fotoğrafları...

29.05.2020 - 09:13

Vietnam tatili ve karantinada ev temizliği.
Maldivler tatili ve evin balkonu.

Rio de Janeiro tatili ve oturma odası.

Kayak tatili ve balkon sefası.
İspanya'da yaz tatili ve evde temizlik seansı.
Endonezya'da maymun ve evdeki maymun.
Santorini manzarası ve balkon manzarası.
Seyahatte hayvan fotoğrafı ve evde hayvan fotoğrafı.
Prag manzarası ve evin manzarası.
Tokyo istasyonu ve evin merdivenleri.

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