Salma Hayek unutmak istediği soruyu ve olayı anlattı: Neden tek kaşın ve bıyıkların var?

Harvey Weinstein'ın kendisine böyle davranan ilk ya da son kişi olmadığını söyleyen Hayek, bu insanlarla Hollywood'da mı yoksa genelde mi karşılaştığı sorusuna "Genel... Biz kızız! Cesur olmayı öğreniyoruz. Kolay değil ama mecbursun" diye cevap verdi. Ardından gelen hala Hollywood'da çalışan, ona zorbalık yapmış veya taciz etmiş erkekler var mı sorusuna cevap olarak da "Eminim. Sistematikti. Ama güçlü yanlarımdan biri kin tutmamamdır. İnsanların değişebileceğine de inanıyorum... Kimseyi utandırmakla ilgilenmiyorum. Sadece son bulmasını istiyorum" diye cevap verdi.





