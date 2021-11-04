Salma Hayek unutmak istediği soruyu ve olayı anlattı: Neden tek kaşın ve bıyıkların var?

Haberler 04.11.2021 - 08:46
Son dönemde yönetmen Chloe Zhao'nun imzasını taşıyan Eternals'da canlandırdığı Ajax rolü ile gündemde olan ünlü aktris Salma Hayek, filmin gösterime girdiği andan itibaren ABD'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen galalarda kırmızı halıda boy gösteriyor.
Geçtiğimiz gün The Guardian gazetesinden Hadley Freeman'a konuşan Hayek, her ne kadar kendisi istemese de sohbet sırasında konu çok sayıda Hollywood ünlüsü tarafından cinsel tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik iddialara geldi.
Daha önce Me Too (Ben de) hareketine destek veren ve Weinstein tarafından taciz edilmesine ilişkin bir makale kaleme alan oyuncu, başlarda Freeman'ın bu konudaki sorularına yanıt vermek istemedi. Ama daha sonra Hadley Freeman, kendisinin de yapımcının tacizine uğradığını itiraf edince Salma Hayek, çok da hatırlamak istemediği geçmişine döndü.
"DEPRESYONA GİRDİM!"
Hayek, her ne kadar kendisine ödül kazandırsa da yapımı tam 8 yıl süren Frida filminin çekimleri sırasında Harvey Weinstein ile yaşadıklarına değindi. Ünlü oyuncu, o süreci "Karikatür gibiydi" sözleriyle tanımladı. Kendisine yöneltilen "Zorbalığın üstesinden gelmek için bütün yaşadıklarını normalleştirip normalleştirmediği" sorusuna "Olanların komik göründü, ama sonra bu yüzden depresyona girdim" yanıtını verdi.
"NEDEN TEK KAŞIN VE BIYIKLARIN VAR?"
Weinstein ile yaşadığı bir olayı da anlatan Salma Hayek, "Frida'nın yapımı sırasında beni arayıp 'Neden tek kaşın ve bıyıkların var? Seni çirkin görünmen için işe almadım!' dedi. Ben de ona hiç Frida Kahlo'nun bir fotoğrafını görüp görmediğini sordum. Bir erkek Cyrano de Bergerac oynasa 'Bu ne biçim burun? demezdi" ifadelerini kullandı.
Harvey Weinstein'ın kendisine böyle davranan ilk ya da son kişi olmadığını söyleyen Hayek, bu insanlarla Hollywood'da mı yoksa genelde mi karşılaştığı sorusuna "Genel... Biz kızız! Cesur olmayı öğreniyoruz. Kolay değil ama mecbursun" diye cevap verdi. Ardından gelen hala Hollywood'da çalışan, ona zorbalık yapmış veya taciz etmiş erkekler var mı sorusuna cevap olarak da "Eminim. Sistematikti. Ama güçlü yanlarımdan biri kin tutmamamdır. İnsanların değişebileceğine de inanıyorum... Kimseyi utandırmakla ilgilenmiyorum. Sadece son bulmasını istiyorum" diye cevap verdi.
"ZAYIF GÖRÜNMEDİM!"
55 yaşındaki Hayek, Weinstein'ın kendisine fiziksel olarak saldırmamasını da George Clooney, Roberto Rodriguez ve Quentin Tarantino ile yakın dost olmasına bağladı. Ünlü yıldız sonra da sözlerine "Ayrıca çok güçlüydüm, sadece 'Hayır' demekle kalmadım, ona karşı asla zayıf görünmedim, korksam da bunu göstermedim." diyerek devam etti. Salma Hayek, korkusunu kontrol edebilmesini de çok evcil hayvana sahip olmasına bağladı.
"REDDETTİM!"
Meksikalı Hollywood yıldızı, 2002 yapımı Frida adlı filmde başrolde yer almıştı. Hayek, ressam Frida Kahlo'nun anlatıldığı filmin dağıtımcısı, ABD'de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein'in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını 2017’de açıklamıştı. Aktris, Weinstein’in kendisiyle cinsel ilişkiye girme isteğini reddettiğini söylemiş ve bu itirafları büyük yankı uyandırmıştı.