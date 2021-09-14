Sam Asghari'den Britney Spears hayranlarına evlilik sözleşmesi yanıtı

Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari, pop yıldızına evlilik sözleşmesi imzalaması çağrısında bulunan hayranlara yanıt verdi. Herkese teşekkür eden Asghari hayranlara espirili bir dille, "Beni terk etmesine ihtimaline karşı bir sözleşme imzalayacağız" dedi.

Abone ol Paylaş









14.09.2021 - 16:57

Sam Asghari ile Britney Spears'ın nişanlandıklarını duyurmalarının ardından pop yıldızına hayranları tarafından servetini korumak için evlilik sözleşmesi yapması çağrısında bulunuldu.







Asghari yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesini düşünen herkese teşekkür ederim" dedi.







Asghari espirili bir dille, "Elbette, bir gün beni terk etmesi ihtimaline karşı cipimi ve ayakkabı koleksiyonumu korumam için sağlam bir evlilik sözleşmesi imzalayacağız" diye konuştu.





Spears'a servetini koruması gerektiğini söyleyen hayranlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Octavia Spencer da vardı. Nişan duyurusunun altına Spencer, "Evlilik sözleşmesi imzalamasını sağla" diye yorum yapmıştı ama daha sonra yorumu sildi.







Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesinde zafere çok yakın olan Spears, Sam Asghari ile nişanlandıklarını yayınladıkları bir video ile duyurmuştu.

Paylaş







