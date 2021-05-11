Sanat dünyasından İsrail'in Filistinlilere saldırılarına tepki: İnsanlık suçu işliyorsunuz!

Karikatürist, yazar, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde, Twitter hesabından şunları kaydetti: "Hangi halk, hangi din, hangi insan, hangi ağaç zulme uğruyorsa biz onların yanında oluruz. Filistinli, Afrikalı, İkizdereli fark etmez. Bir ağaç kesilse de bir misyoner öldürülse de Kudüs fanatikler tarafından yakılsa da içimiz acır. Çünkü insanız biz. Sen de olmayı dene bir vakit."

Rap sanatçısı Ceza, "Terörün, zulmün olmadığı sağlıklı bir dünya temennisiyle." ifadesini kullandı.