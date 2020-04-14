Sanat eseri gibi kurabiyeler

Amerikalı Liz Joy, kurabiye yapmanın basit bir mutfak işi olmadığını, yaratıcı ellerde bir sanata dönüşebileceğini kanıtlıyor. Ünlülerin kıyafetlerinden şık ayakkabılara, parfümlere kadar farklı şekiller verebildiği kurabiyeleri yemeye kıyılamayacak nitelikte.
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14.04.2020 - 07:01| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 07:53
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