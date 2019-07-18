Sanatçı ve futbolcular yaşlandı (Yeni trend FaceApp)
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Sosyal medyanın yeni akımı FaceApp, yüz yaşlandırmaya ünlü isimler de katılıyor. İşte yeni trend uygulamanın ünlüler ve futbolcular penceresi...
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1NUSRET GÖKÇE
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2NUSRET GÖKÇE
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3AHMET KURAL
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4AHMET KURAL
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5HAMDİ ALKAN
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6HAMDİ ALKAN
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7ENGİN ÖZTÜRK
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8ENGİN ÖZTÜRK
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9OKTAY KAYNARCA
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10OKTAY KAYNARCA
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11ALP KIRŞAN
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12ALP KIRŞAN
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13MERVE ÖZBEY
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14MERVE ÖZBEY
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15ÇAĞATAY AKMAN
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16ÇAĞATAY AKMAN
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17ERDEM YENER
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18GÖKHAN TEPE
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19CEM YILMAZ
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20CEM YILMAZ
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21ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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22ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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23MURAT BOZ
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24MURAT BOZ
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25CAN BONOMO
"Üç gün üst üste konser vermişizdir"
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26CAN BONOMO
"Üç gün üst üste konser vermişizdir"
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27BURAK ÖZÇİVİT
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28BURAK ÖZÇİVİT
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29TARKAN
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30TARKAN
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31
CEM YILMAZ
"28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"
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32CEM YILMAZ
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33EDİS
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34SERENAY SARIKAYA
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35SERENAY SARIKAYA
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36TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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37TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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38ÇAĞATAY ULUSOY
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39ÇAĞATAY ULUSOY
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40DEMET ÖZDEMİR
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41DEMET ÖZDEMİR
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42KEREM BÜRSİN
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43KEREM BÜRSİN
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44CANSU DERE
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45CANSU DERE
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46DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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47DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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48CAN YAMAN
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49CAN YAMAN
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50
CÜNEYT ARKIN
"Orijinal ve programsız"
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51EMRAH
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52EMRAH
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53METİN HARA
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54METİN HARA
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55ADRIANA LIMA
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56ADRIANA LIMA
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57BRITNEY SPEARS
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58BRITNEY SPEARS
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59BEYONCE
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60BEYONCE
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61ARIANDE GRANDE
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62ARIANDE GRANDE
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63JOHNNY DEPP
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64JOHNNY DEPP
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65RIHANNA
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66RIHANNA
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67ADELE
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68ADELE
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69LEONARDO DICAPRIO
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70LEONARDO DICAPRIO
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71NICKI MINAJ
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72NICKI MINAJ
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73MEGAN FOX
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74MEGAN FOX
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75ANGELIA JOLIE
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76ANGELIA JOLIE
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77JENSEN ACKLES
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78JENSEN ACKLES
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79KIT HARINGTON
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80KIT HARINGTON
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81DAENERYS TARGARYEN
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82DAENERYS TARGARYEN
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83BURAK YILMAZ
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84MARTIN SKRTEL
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85ATIBA HUTCHINSON
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86EMRE BELÖZOĞLU
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87FATİH TERİM
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88ERSUN YANAL
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89ÜNAL KARAMAN
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90ABDULLAH AVCI
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91ŞENOL GÜNEŞ
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92MOHAMMED SALAH
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93LIONEL MESSI
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94CRISTIANO RONALDO
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95NEYMAR
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96MBAYE DIAGNE
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97CENGİZ ÜNDER
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98YILMAZ VURAL
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99VOLKAN DEMİREL
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100SEMİH KAYA
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101SADIO MANE
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102MUSLERA
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103DORUKHAN TOKÖZ
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104ABDÜLKADİR ÖMÜR
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105SELÇUK İNAN
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106DOMAGOJ VIDA
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107OZAN TUFAN
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108EDEN HAZARD
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109HAKAN ÇALHANOĞLU
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110SOFIANE FEGHOULI
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111GARRY RODRIGUES
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112VEDAY MURİC
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113YUSUF YAZICI
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114ELJIS ELMAS
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115CENK TOSUN
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116VICTOR MOSES
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117OZAN KABAK
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118SERDAR AZİZ
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119İRFAN CAN KAHVECİ
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120GÖKHAN GÖNÜL
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121KOSTAS MITROGLOU
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122ENES ÜNAL
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123MIHA ZAJC
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124ANTOINE GRIEZMANN
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125AYKUT KOCAMAN
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126JEREMAIN LENS
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127OĞUZHAN ÖZYAKUP
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128LUIS SUAREZ
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129RICARDO QUARESMA
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130CANER ERKİN
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131SERGIO RAMOS
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132SERGIO AGÜRO
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133KARİM BENZEMA
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134ROBERTO FIRMINO
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135HASAN ALİ KALDIRIM
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136SADIK ÇİFTPINAR
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137ARDA TURAN
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138TOLGAY ARSLAN
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139MERT GÜNOK
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140YOUNES BELHANDA
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141SERGEN YALÇIN
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142ROBINHO
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143LUYINDAMA
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144MARCAO
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145MAGATOMO
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146MARTIN LINNES
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147ŞENER ÖZBAYRAKLI
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148RYAN DONK
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149RYAN BABEL
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150EMRE AKBABA
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151ZINEDINE ZIDANE
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152HAMZA HAMZAOĞLU
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153MEHMET ÖZDİLEK
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154İSMAİL KARTAL
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155RIZA ÇALIMBAY
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156EROL BULUT