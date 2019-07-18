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Sanatçı ve futbolcular yaşlandı (Yeni trend FaceApp)

ntv.com.tr

Sosyal medyanın yeni akımı FaceApp, yüz yaşlandırmaya ünlü isimler de katılıyor. İşte yeni trend uygulamanın ünlüler ve futbolcular penceresi...

  • 1

    NUSRET GÖKÇE
  • 2

    NUSRET GÖKÇE
  • 3

    AHMET KURAL
  • 4

    AHMET KURAL
  • 5

    HAMDİ ALKAN
  • 6

    HAMDİ ALKAN
  • 7

    ENGİN ÖZTÜRK
  • 8

    ENGİN ÖZTÜRK
  • 9

    OKTAY KAYNARCA
  • 10

    OKTAY KAYNARCA
  • 11

    ALP KIRŞAN
  • 12

    ALP KIRŞAN
  • 13

    MERVE ÖZBEY
  • 14

    MERVE ÖZBEY
  • 15

    ÇAĞATAY AKMAN
  • 16

    ÇAĞATAY AKMAN
  • 17

    ERDEM YENER
  • 18

    GÖKHAN TEPE
  • 19

    CEM YILMAZ
  • 20

    CEM YILMAZ
  • 21

    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
  • 22

    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
  • 23

    MURAT BOZ
  • 24

    MURAT BOZ
  • 25

    CAN BONOMO

    "Üç gün üst üste konser vermişizdir"
  • 26

    CAN BONOMO

    "Üç gün üst üste konser vermişizdir"
  • 27

    BURAK ÖZÇİVİT
  • 28

    BURAK ÖZÇİVİT
  • 29

    TARKAN
  • 30

    TARKAN
  • 31

    CEM YILMAZ

    "28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"

  • 32

    CEM YILMAZ
  • 33

    EDİS
  • 34

    SERENAY SARIKAYA
  • 35

    SERENAY SARIKAYA
  • 36

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
  • 37

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
  • 38

    ÇAĞATAY ULUSOY
  • 39

    ÇAĞATAY ULUSOY
  • 40

    DEMET ÖZDEMİR
  • 41

    DEMET ÖZDEMİR
  • 42

    KEREM BÜRSİN
  • 43

    KEREM BÜRSİN
  • 44

    CANSU DERE
  • 45

    CANSU DERE
  • 46

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ
  • 47

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ
  • 48

    CAN YAMAN
  • 49

    CAN YAMAN
  • 50

    CÜNEYT ARKIN

    "Orijinal ve programsız" 

  • 51

    EMRAH
  • 52

    EMRAH
  • 53

    METİN HARA
  • 54

    METİN HARA
  • 55

    ADRIANA LIMA
  • 56

    ADRIANA LIMA
  • 57

    BRITNEY SPEARS
  • 58

    BRITNEY SPEARS
  • 59

    BEYONCE
  • 60

    BEYONCE
  • 61

    ARIANDE GRANDE
  • 62

    ARIANDE GRANDE
  • 63

    JOHNNY DEPP
  • 64

    JOHNNY DEPP
  • 65

    RIHANNA
  • 66

    RIHANNA
  • 67

    ADELE
  • 68

    ADELE
  • 69

    LEONARDO DICAPRIO
  • 70

    LEONARDO DICAPRIO
  • 71

    NICKI MINAJ
  • 72

    NICKI MINAJ
  • 73

    MEGAN FOX
  • 74

    MEGAN FOX
  • 75

    ANGELIA JOLIE
  • 76

    ANGELIA JOLIE
  • 77

    JENSEN ACKLES
  • 78

    JENSEN ACKLES
  • 79

    KIT HARINGTON
  • 80

    KIT HARINGTON
  • 81

    DAENERYS TARGARYEN
  • 82

    DAENERYS TARGARYEN
  • 83

    BURAK YILMAZ
  • 84

    MARTIN SKRTEL
  • 85

    ATIBA HUTCHINSON
  • 86

    EMRE BELÖZOĞLU
  • 87

    FATİH TERİM
  • 88

    ERSUN YANAL
  • 89

    ÜNAL KARAMAN
  • 90

    ABDULLAH AVCI
  • 91

    ŞENOL GÜNEŞ
  • 92

    MOHAMMED SALAH
  • 93

    LIONEL MESSI
  • 94

    CRISTIANO RONALDO
  • 95

    NEYMAR
  • 96

    MBAYE DIAGNE
  • 97

    CENGİZ ÜNDER
  • 98

    YILMAZ VURAL
  • 99

    VOLKAN DEMİREL
  • 100

    SEMİH KAYA
  • 101

    SADIO MANE
  • 102

    MUSLERA
  • 103

    DORUKHAN TOKÖZ
  • 104

    ABDÜLKADİR ÖMÜR
  • 105

    SELÇUK İNAN
  • 106

    DOMAGOJ VIDA
  • 107

    OZAN TUFAN
  • 108

    EDEN HAZARD
  • 109

    HAKAN ÇALHANOĞLU
  • 110

    SOFIANE FEGHOULI
  • 111

    GARRY RODRIGUES
  • 112

    VEDAY MURİC
  • 113

    YUSUF YAZICI
  • 114

    ELJIS ELMAS
  • 115

    CENK TOSUN
  • 116

    VICTOR MOSES
  • 117

    OZAN KABAK
  • 118

    SERDAR AZİZ
  • 119

    İRFAN CAN KAHVECİ
  • 120

    GÖKHAN GÖNÜL
  • 121

    KOSTAS MITROGLOU
  • 122

    ENES ÜNAL
  • 123

    MIHA ZAJC
  • 124

    ANTOINE GRIEZMANN
  • 125

    AYKUT KOCAMAN
  • 126

    JEREMAIN LENS
  • 127

    OĞUZHAN ÖZYAKUP
  • 128

    LUIS SUAREZ
  • 129

    RICARDO QUARESMA
  • 130

    CANER ERKİN
  • 131

    SERGIO RAMOS
  • 132

    SERGIO AGÜRO
  • 133

    KARİM BENZEMA
  • 134

    ROBERTO FIRMINO
  • 135

    HASAN ALİ KALDIRIM
  • 136

    SADIK ÇİFTPINAR
  • 137

    ARDA TURAN
  • 138

    TOLGAY ARSLAN
  • 139

    MERT GÜNOK
  • 140

    YOUNES BELHANDA
  • 141

    SERGEN YALÇIN
  • 142

    ROBINHO
  • 143

    LUYINDAMA
  • 144

    MARCAO
  • 145

    MAGATOMO
  • 146

    MARTIN LINNES
  • 147

    ŞENER ÖZBAYRAKLI
  • 148

    RYAN DONK
  • 149

    RYAN BABEL
  • 150

    EMRE AKBABA
  • 151

    ZINEDINE ZIDANE
  • 152

    HAMZA HAMZAOĞLU
  • 153

    MEHMET ÖZDİLEK
  • 154

    İSMAİL KARTAL
  • 155

    RIZA ÇALIMBAY
  • 156

    EROL BULUT
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