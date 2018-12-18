Sandra Bullock kırmızı halı kabusunu kırmızı elbisesiyle aştı
ntv.com.tr
“Kırmızı halılar benim için kabus” diyen oyuncu Sandra Bullock, Bird Box filminin galasında giydiği kırmızı elbiseyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
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Hollywood’un ünlü oyuncusu Sandra Bullock, Netflix’te yeni yayınlanacak olan Bird Box filminin galasına katıldı.
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54 yaşındaki ABD’li oyuncu, New York’taki Lincoln Center’da yer alan Alice Tully Hall’daki galaya kırmızı elbisesiyle damga vurdu.
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Filmin diğer yıldızları Trevante Rhodes, Machine Gun Kelly, Vivien Lyra Blair, Julian Edwards ve yönetmen Susanne Bier’ın da katıldığı galada en dikkat çeken isim Sandra Bullock oldu.
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Bullock, Martin Grant imzalı elbisesini, Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamladı.
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Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, “Kırmızı halılar benim için kabus” diyen Bullock, “Modayı, kıyafetleri seviyorum ama kırmızı halıda sinirli, huysuz, elleri sürekli terleyen biri oluyorum. Halıya hadi fotoğraflarımı çekin de bir an önce içeri gireyim modunda çıkıyorum. Bütün kırmızı halı fotoğraflarıma dikkatlice bak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın” demişti.
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Bullock’un 21 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak olan filmi, peşlerinde olanlardan kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini konu ediyor. Her şey tam beş yıl öncesinde başlar. Başlangıçtan bu zamana kadar hayatta kalmayı başaran Malorie ve iki çocuğu için hayat bu süreçte hiç de kolay olmaz. Nehir kenarında terk edilmiş bir evde kalan aile, bugünlere her adımlarını planlayarak gelir. Ailesini güvende olabilecekleri bir yere götürmenin hayalini kuran Malorie ve çocukları için artık gitmedir. Ancak bu yolculuk oldukça tehlikelidir. Tek bir hataları ölümlerine sebep olacaktır. Her şeyden önemlisi de yolculuk sırasında ne olursa olsun gözlerinin bağlı olması gerekir.