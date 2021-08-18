Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler

18.08.2021 - 10:02
Kraliçe'nin kendisine inandığını söyleyen Ferguson "Dürüst olmak gerekirse, düşünüyorum da kayınvalidem bana annemden daha çok annelik yaptı" dedi. Ferguson'ın annesi Susan Barrantes o daha çocukken aileyi terk etmişti.
Prens Andrew'la 1986 ve 1996 arasında evli kalan 61 yaşındaki York Düşesi "Majestelerinin bu kadar modern, esnek, anlayışlı, bağışlayıcı ve cömert olmasına kesinlikle hayranlık duyuyorum" diye konuştu.
Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson daha önce Prens Andrew'un harika bir baba olduğunu düşündüğünü belirtmişti.