Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler

Kraliçe'nin kendisine inandığını söyleyen Ferguson "Dürüst olmak gerekirse, düşünüyorum da kayınvalidem bana annemden daha çok annelik yaptı" dedi. Ferguson'ın annesi Susan Barrantes o daha çocukken aileyi terk etmişti.

Prens Andrew'la 1986 ve 1996 arasında evli kalan 61 yaşındaki York Düşesi "Majestelerinin bu kadar modern, esnek, anlayışlı, bağışlayıcı ve cömert olmasına kesinlikle hayranlık duyuyorum" diye konuştu.

Page Six'in haberine göre Prens Andrew'a geçen hafta bir genç kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. York Düşesi'ni uzun süredir kendisini istismar etmekle suçlayan Virginia Roberts Giuffre mahkemeye başvurmuştu. Prens Andrew'un The Sun'a konuşan yakın bir arkadaşı York Düşesi'nin avukatlarının böyle bir hamleyi beklediğini ve ona göre hazırlık yaptığını belirtti. Dük'e sakin olmasını ve yoluna devam etmesini tavsiye ediyorlar, o da bu tavsiyeleri dinliyor.

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