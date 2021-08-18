Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler

Kraliçe'nin eski gelini Sarah Ferguson, II. Elizabeth'e övgüler yağdırdı: Annemden daha çok annelik yaptı.

18.08.2021 - 10:02

Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler - 1
York Dükü Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson, Kraliçe II. Elizabeth hakkında konuştu. Independent Türkçe'nin haberine göre; Tea with Twiggy isimli podcast programına pazartesi konuk olan Ferguson eski kayınvalidesi Kraliçe Elizabeth'i kendisine muhteşem biçimde akıl hocalığı yaptığını söyledi.

Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler - 2

Kraliçe'nin kendisine inandığını söyleyen Ferguson "Dürüst olmak gerekirse, düşünüyorum da kayınvalidem bana annemden daha çok annelik yaptı" dedi. Ferguson'ın annesi Susan Barrantes o daha çocukken aileyi terk etmişti.

Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler - 3

Prens Andrew'la 1986 ve 1996 arasında evli kalan 61 yaşındaki York Düşesi "Majestelerinin bu kadar modern, esnek, anlayışlı, bağışlayıcı ve cömert olmasına kesinlikle hayranlık duyuyorum" diye konuştu.

Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler - 4

Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson daha önce Prens Andrew'un harika bir baba olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler - 5
Page Six'in haberine göre Prens Andrew'a geçen hafta bir genç kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. York Düşesi'ni uzun süredir kendisini istismar etmekle suçlayan Virginia Roberts Giuffre mahkemeye başvurmuştu. Prens Andrew'un The Sun'a konuşan yakın bir arkadaşı York Düşesi'nin avukatlarının böyle bir hamleyi beklediğini ve ona göre hazırlık yaptığını belirtti. Dük'e sakin olmasını ve yoluna devam etmesini tavsiye ediyorlar, o da bu tavsiyeleri dinliyor.
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Sarah Ferguson'dan Kraliçe II. Elizabeth'e övgüler - 6
Giuffre'nin 17 yaşındayken Prens Andrew'la çekildiği fotoğraf büyük tartışma yaratmıştı. Giuffre, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ve onun sağ kolu Ghislaine Maxwell'in kendisini Prens Andrew'la birlikte olmaya zorladığını ifade ediyor

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