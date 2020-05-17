Sarah Hyland ve Well Adams 4 milyon dolarlık yeni malikanesi

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan oyuncu meslektaşlar Sarah Hyland ve Well Adams 4 milyon dolarlık yeni malikane satın aldı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey/BACKGRID UK)

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17.05.2020 - 14:43

Corona virüs nedeniyle düğünlerini erteleyen Sarah Hyland ve Well Adams ikilisi, evlendikten sonra oturacakları malikaneye kavuştu.







Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland ile Well Adams, Los Angeles'ta ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Studio City'de gösterişli bir ev satın aldı.







29 yaşındaki Hyland ve Well Adams bu yeni ev için 4 milyon dolar (Yaklaşık 28 milyon lira) ödedi.







Hyland ve Adams'ın satın aldığı çiftlik evi tarzındaki mülk 2018 yılında inşa edildi. Genç çiftin yeni evinde beş tane lüks yatak odası, altı tane banyo bulunuyor.







Çitfin lüks villasında ev sineması ve geniş bir yüzme yavuzu bulunuyor.



İşte ikilinin satın aldıkları malikaneden diğer kareler...

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