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Sarah Jessica Parker iç çamaşırı markasının reklam yüzü oldu

ntv.com.tr

Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, reklam yüzü olduğu marka için iç çamaşırıyla objektiflere poz verdi.

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    Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, iç çamaşırı markası Intimissimi’nin yeni reklam kampanyasının yüzü oldu.

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    54 yaşındaki ABD’li yıldız, Triangle Sütyen Koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

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    Kampanya görsellerine Parker, New York gökdelenleri önünde sütyen ve ipek pijamasıyla görülüyor.

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    Parker, kampanya fotoğraflarını Instagram hesabında da paylaştı.

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