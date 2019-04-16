Sarah Jessica Parker iç çamaşırı markasının reklam yüzü oldu
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, reklam yüzü olduğu marka için iç çamaşırıyla objektiflere poz verdi.
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Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, iç çamaşırı markası Intimissimi’nin yeni reklam kampanyasının yüzü oldu.
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54 yaşındaki ABD’li yıldız, Triangle Sütyen Koleksiyonu için objektif karşısına geçti.
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Kampanya görsellerine Parker, New York gökdelenleri önünde sütyen ve ipek pijamasıyla görülüyor.
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Parker, kampanya fotoğraflarını Instagram hesabında da paylaştı.
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