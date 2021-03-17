Sarah Silverman: Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum
90'lı yıllarda rol aldığı sitcom dizisiden öpüşme stili nedeniyle atıldığını yıllar sonra itiraf eden Sarah Silverman, "Öpüşme şeklimi düzeltmek yerine beni kovmak dizinin yapımcılarına daha kolay geldi" diye konuştu.
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ntv.com.tr 17.03.2021 - 09:40
The Hollywood Reporter’a konuşan Silverman, “15 yaşında görünüyordum, New York’ta yaşayan bir anne, eş ve mimarı canlandırıyordum. Her seferinde tamamen ağzım açık, dil öpücüğü yaptım. Daha iyisini bilmiyordum ve kimse bir şey söylemedi” diye konuştu.
Kafasının karışıklığının Happy Days dizisine atıfta bulunmasından kaynaklandığını ve dizi ekibinin "bunda zorlandıklarını" söyleyen Silverman, “Dizinin yapımcıları beni kovmanın, öpüşme stilimi düzeltmeye çalışmaktan daha kolay olduğunu düşünmüş olmalı” ifadesini kullandı.
Silverman diziden atılınca yerine Julie Warner getirildi. Sitcom yayından kaldırılmadan önce sadece altı bölüm sürdü.
Skeç yazarlığı da yapan Silverman, Saturday Night Live adlı şovdan bir sezonun ardından faks üzerinden kovulmuştu. Komedyen, bu deneyimi hakkında daha önce, “Bir tane bile komik skeç yazmadım” ifadesini kullanmıştı.
Silverman Pride & Joy’dan ayrılmasının ardından Star Trek: Voyager, Seinfeld ve JAG ve The Larry Sanders Show adlı yapımlarda yer aldı.
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