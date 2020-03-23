Sarayda ilk corona vakası

Buckingham Sarayı’nda çalışan bir görevlide corona tespit edildi. Gelişmenin ardından Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı. Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı’nı terk ettiği Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındığı öne sürülen Kraliçe II. Elizabeth için ortaya atılan bu iddia yalanlanmıştı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin günlük programında bazı değişiklikler yapıldığının açıklanmasının ardından bir çalışanında corona çıktı. Gelişmenin ardından Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı ve önlemler üst düzeye çıkarıldı. Corona testi pozitif çıkan çalışanın Kraliçe Elizabeth’le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı. Elizabeth'in Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındığı iddiaları ise olaylar sonrası güçlendi.