Şarkıcı Davut Güloğlu'nun köy hayatı: Çay toplayıp, organik ürünler yetiştiriyor

'ENERJİ ALIP STRES ATIYORUM'



Köyünün, kendisine hem keyif hem de huzur verdiğini anlatan Güloğlu, "Çocukluğumda olduğu gibi o tadı o havayı teneffüs ediyorum. O mutluluğu yaşıyor enerji alıp stres atıyorum. Çay yağmurda çamurda toplanması taşınması satılması zor ama kıymetli bir tarım ürünüdür. Türkiye'nin dört bir köşesinde sudan sonra en çok içilen içecek çaydır. Çayımızın değerini bilip yaşatmamız lazım. Ben köyümü Rize’yi her zaman ziyaret ediyorum. Burada huzur bulur, kafamı dinlerim. Her yıl da çay toplarım bu da bana huzur veriyor. Komşularımla akrabalarımla eski günleri anar çaylıkta sohbet ederiz. Çaylıkta atma türküler atar set yarışları yaparız. Kim önce bitirecek diye iddialar vardır. Çaylıkta yemekler yeriz. Bu da bize hem keyif hem de huzur veriyor" dedi.