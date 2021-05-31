Şarkıcı Davut Güloğlu'nun köy hayatı: Çay toplayıp, organik ürünler yetiştiriyor

DHA 31.05.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 12:27
'ENERJİ ALIP STRES ATIYORUM'
Köyünün, kendisine hem keyif hem de huzur verdiğini anlatan Güloğlu, "Çocukluğumda olduğu gibi o tadı o havayı teneffüs ediyorum. O mutluluğu yaşıyor enerji alıp stres atıyorum. Çay yağmurda çamurda toplanması taşınması satılması zor ama kıymetli bir tarım ürünüdür. Türkiye'nin dört bir köşesinde sudan sonra en çok içilen içecek çaydır. Çayımızın değerini bilip yaşatmamız lazım. Ben köyümü Rize’yi her zaman ziyaret ediyorum. Burada huzur bulur, kafamı dinlerim. Her yıl da çay toplarım bu da bana huzur veriyor. Komşularımla akrabalarımla eski günleri anar çaylıkta sohbet ederiz. Çaylıkta atma türküler atar set yarışları yaparız. Kim önce bitirecek diye iddialar vardır. Çaylıkta yemekler yeriz. Bu da bize hem keyif hem de huzur veriyor" dedi.
Salgın nedeniyle 1,5 yıldır sevenlerinden uzak kaldığını da kaydeden Güloğlu, salgının bir an önce son bulması temennisinde bulundu. Güloğlu, "Yeni eser çalışmalarım var. 5 eserden oluşan yeni single çalışmamın ilk klibini memleketim Rize’de çektim. Rize’nin çeşitli yerlerinde çektiğim klipte yaylaları doğal güzellikleri görebilecek izleyenler. Ayrıca kendi köyümde babamın arazisinden de görüntüler var. Çocukluğumun geçtiği bende anısı büyük olan bir yerden de klipte sahneler olacak. İnşallah kliple birlikte izleyenler Karadeniz’e hasretlerini giderecekler. 15 gün içinde izleyicilerin beğenisine sunacağım. Yeni bir şarkı daha yaptım. Rize bana ilham veriyor burada yazdım. Yeni 5 eserle daha sevenlerimizle beraber olacağız. İnanıyorum ki bu yeni duygusal ve hareketli eserlerde hem duygulanacağız hem güleceğiz hem oynayıp hem ağlayacağız" diye konuştu.
İşte Güloğlu'nun köy hayatından diğer kareler...