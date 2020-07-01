Şarkıcı Sia'nın torunları oldu

Sahnedeyken yüzünü perukla örtmesiyle tanınan şarkıcı Sia, geçen yıl evlat edindiği iki oğlundan birinin çocukları olduğunu ve kendisinin artık babaanne unvanı kazandığını açıkladı.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 10:45

Şarkıcı Sia'nın torunları oldu - 1

Yüzünü gizleyen peruklarıyla tanınan şarkıcı Sia, geçen yıl 18 yaşında iki genci evlat edindiğini açıklamıştı. 44 yaşındaki Sia, şimdi de babaanne olduğunu duyurdu.

Şarkıcı Sia'nın torunları oldu - 2

Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan Avustralyalı şarkıcı, Apple Music’le bir söyleşi gerçekleştirerek, evlat edindiği iki oğlundan birinin iki çocuğu olduğunu anlattı. Sia, “Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Kahrolası bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler” ifadesini kullandı.

Şarkıcı Sia'nın torunları oldu - 3

Geçen ay SiriusXM radyosuna verdiği röportajda evlat edindiğini açıklayan Sia, “Geçen yıl evlat edindiğimde 18 yaşındaydılar, şimdi 19 oldular. Koruyucu aile sisteminden çıkmışlardı. Evet, onları seviyorum” demişti.

Şarkıcı Sia'nın torunları oldu - 4
Çocuklarının karantina dönemini anlatan Sia şunları söylemişti: “İkisi için de oldukça zor. Ama ikisi de şu anda onlar için gerçekten iyi olan, gerçekten yararlı olan şeyler yapıyorlar. Gerçekten onlar için iyi olan bir sürü eğitim işi yapıyorlar.”
Şarkıcı Sia'nın torunları oldu - 5
Yardımseverliğiyle bilinen Sia, geçen yıl Şükran Günü öncesinde markette alışveriş yapanların parasını ödemesiyle gündeme gelmişti. Sahnedeyken yüzünü saçlarıyla örten Sia, evinin yakınındaki markete yüzü açık bir şekilde giderek Şükran Günü alışverişi yapanları şaşırtmış ve bazı müşterilerin alışveriş parasını ödemişti. Başlangıçta kimliğini açıklamayan şarkıcı, müşterilere yakın zamanda piyango kazanan Cici isimli kişi olduğunu söylemişti.
Şarkıcı Sia'nın torunları oldu - 6

Şarkıcının, aldıklarının parasını ödediği müşterilerden biri Sia’nın görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, “Sia bugün aldıklarımın parasını ödedi, çok teşekkür ederim. Herkesin aldıklarını ödeyecek kadar vicdana ve güzel ruha sahipsin! Kim olduğunu anladığımda herkese söylediğim için özür dilerim! Fakat bu kibarlığa teşekkür edilmeli” demişti.

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