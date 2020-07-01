Şarkıcı Sia'nın torunları oldu

Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan Avustralyalı şarkıcı, Apple Music’le bir söyleşi gerçekleştirerek, evlat edindiği iki oğlundan birinin iki çocuğu olduğunu anlattı. Sia, “Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Kahrolası bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler” ifadesini kullandı.

Çocuklarının karantina dönemini anlatan Sia şunları söylemişti: “İkisi için de oldukça zor. Ama ikisi de şu anda onlar için gerçekten iyi olan, gerçekten yararlı olan şeyler yapıyorlar. Gerçekten onlar için iyi olan bir sürü eğitim işi yapıyorlar.”