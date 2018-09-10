Scarlett Johansson ile Colin Jost evlilik yolunda

Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncusu Scarlett Johansson'ın Colin Jost'la evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü.
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Son olarak Avengers filmiyle beyazperdede boy gösteren Scarlett Johansson'ın komedyen sevgilisi Colin Jost evleneceği iddia edildi.
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ABD basını, daha önce başından iki evlilik geçen Scarlett Johansson
'ın, Colin Jost'la üçüncü evliliğini yapacağını yazdı.
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Bir süredir 36 yaşındaki komedyenle birlikte olan Johansson'un evlilik planına sıcak baktığı belirtildi. İkilinin, yakında nikah kıyacağı öne sürüldü.
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Johansson, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Ryan Reynolds ile yapmıştı. Çift 2011 yılında yollarını ayırmıştı.
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33 yaşındaki oyuncu daha sonra Romain Dauriac ile 2014 yılında evlenmiş üç yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. Johansson'un bu evlilikten Rose Dorothy Dauriac isimli bir çocuğu dünyaya geldi.