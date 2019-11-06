Scarlett Johansson yeni filmi Marriage Story'nin prömiyerinde

ntv.com.tr 06.11.2019 - 14:42
Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, 6 Aralık’ta Netflix’te yayınlanmaya başlayacak olan son filmi Marriage Story’nin prömiyerine katıldı.
Johansson filmde, Adam Driver’ın canlandırdığı sahne direktörü eşiyle çalkantılı bir boşanma mücadelesi veren bir kadına hayat veriyor.
Ünlü oyuncu, Los Angeles’ta düzenlenen prömiyerde Louis Vuitton’un İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonundan bir kıyafetle boy gösterdi.
Filmin oyucularından Laura Dern de prömiyerde boy gösterdi.
Victorian stildeki turuncu kıyafetiyle poz veren Dern’e kırmızı halıda, oğlu Ellery ve kızı Jaya Harper da eşlik etti.