Scientology tarikatını bırakan Laura Prepon: Artık meditasyon yapıyorum

Orange Is the New Black dizisinin yıldızı Laura Prepon yaklaşık 5 yıl önce Scientology tarikatından ayrıldığını açıkladı.

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19.08.2021 - 07:16

ABD'li oyuncu Laura Prepon anneliğin Scientology'den ayrılmak dahil hayatına bir dizi yenilik getirdiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Her zaman açık fikirli olduğunu belirten Prepon "Artık Scientology'nin parçası değilim. Çocukluğumdan beri her zaman çok açık fikirli oldum. Katolik ve Yahudi olarak yetiştirildim. Kiliselerde dua ettim, tapınaklarda meditasyon yaptım. Çin meridyen teorisini okudum. Yaklaşık 5 yıldır Scientology öğretilerini uygulamıyorum ve artık hayatımın parçası değil" dedi.





41 yaşındaki oyuncu People'a verdiği röportajda aynı zamanda meslektaşı olan eşi Ben Foster'la meditasyon yapmaya odaklandığını söyledi.





Laura Prepon "Her gün meditasyon yapıyoruz ve bundan gerçekten hoşlanıyorum çünkü kendi sesimi duymamı sağlıyor ve bu birlikte yapabileceğimiz bir şey" diye konuştu.





Anne olduktan sonra hayatında birçok değişiklik yaptığını ifade eden aktris anneliğin kendisine farklı bir bakış açısı kattığını şu şekilde açıkladı:





Yeni anne olduğumda daha önce hiç yaşamadığım kaygılarla dolup taştım. Daha büyük çocukları olan arkadaşlarım, 'Laura bu bir aşama, devam edeceksin ve sonra farklı şeyler olacak' diyordu. Ve bu hayatımın diğer alanlarına da sıçradı. Hepimiz gelişiyoruz. Bunu çocuklarımda hep görüyorum.

Prepon'un biri 4 yaşında diğeri 16 aylık iki çocuğu olan 41 yaşındaki oyuncu, 2015'te Scientology'ye yakın Celebrity dergisine verdiği röportajda Scientology'nin kendisini rahatlattığına dair şunları söylemişti:

Hayatımda her şey çok daha kolaylaştı eskisi kadar etkilenmiyorum. Daha önce olan şeyler beni rahatsız etmiyor. Eskisi gibi tepki vermiyorum.