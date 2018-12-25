Scott Disick, eski eşi Kourtney Kardashian ve Sofia Richie ile tatilde

1 Kardashian kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian, eski kocası Scott Disick ve çocuklarıyla hafta sonu tatiline çıktı. Buraya kadar her şey normal. İşin ilginç tarafı, Scott Disick'in genç sevgilisi Sofia Richie'nin de onlara eşlik etmesiyle başlıyor.





2 Evet, 39 yaşındaki Kourtney Kardashian, 35 yaşındaki seks bağımlısı eski kocası Scott Disick ve 20 yaşındaki model sevgilisi Sofia Richie, Meksika Cancun'da tatil yapıyor. Onlara Kourtney ve Scott'ın üç çocukları da eşlik ediyor.







3 Daha önce magazin basınında Scott ile eski eşi Kourtney'nin samimiyetinin genç sevgili Sofia'yı rahatsız ettiği yazılıp çizilmişti. Ancak Meksika tatilinde Kourtney ile Sofia'nın arasındaki buzların eridiği dikkat çekti.





4 İkili, güneşlenirken bol bol sohbet etti. Hatta Sofia, cep telefonundaki bazı şeyleri heyecanla Kourtney'e gösterirken objektiflere takıldı.

5 Kourtney ve Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, üç isimle de gurur duyduğunu söyledi ve "Sevgi budur işte" diye yazdı.

6 Hello şarkısıyla herkesin tanıdığı efsane pop sanatçısı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia, 18 yaşından beri Scott Disick ile birlikte. Baba Lionel, küçük kızı Sofia'nın önceki yıllarda seks bağımlısı olduğunu itiraf eden Scott Disick ile aşk yaşamasını onaylamamıştı. Ancak aşk engel dinlemedi; Sofia ve Scott Disick aşkı iki yıldır tam gaz devam ediyor.



