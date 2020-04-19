Sean Penn corona virüs testi yaptırdı

ntv.com.tr 19.04.2020 - 12:02
Ünlü aktör Sean Penn, Malibu’da açık havada corona virüs testi yaptırırken görüntülendi. 59 yaşındaki Oscar’lı oyuncunun bu görüntüsü, salgınla mücadelede ön saflarda yer alanlardan biri olmasından ileri geliyor.
Görevlinin karşısına oturan Penn'in burun bölgesinden örnek alındı, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanıp yakalanmadığını belirlemek amacıyla test yapıldı.
Penn, Los Angeles’taki test merkezlerinin kurulmasında görev alıyor. Kameralar karşısında test yaptırması da bundan kaynaklanıyor.
Pen ve kurucusu olduğu Toplumsal Organize Yardım Çalışması (CORE) isimli örgütüyle birlikte pek çok test merkezinin kurulması için sponsor oldu.
Penn, geçtiğimiz günlerde Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ile test merkezleri konusunda bir basın toplantısı düzenlemiş, Garcetti, ünlü aktöre katkılarından dolayı teşekkür etmişti.