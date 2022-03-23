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Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Sean Penn, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan sivillerin geldiği Polonya'nın Krakow kentinde, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için yetkililerle bir anlaşma imzaladı. Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 977 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 594 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 626 bin 546 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 18:15

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 1

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Sean Penn'in kurucusu olduğu Community Organized Relief Effort adlı sivil toplum kuruluşu, Rus saldırıları nedeniyle 'dan ayrılan sivillerin geldiği Polonya'nın Krakow kentinde, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için yetkililerle bir anlaşma imzaladı.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 2

Düzenlenen imza töreninde Sean Penn de yer aldı.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 3
Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 4

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-22 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 626 bin 546 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 5

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 144 bin 244), Romanya (555 bin 21) ve Moldova'ya (371 bin 104) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 6

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde 6,48 milyon sivilin yerinden edildiği, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığı bildirmişti.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 7

EN AZ 953 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-22 Mart'ta en az 977 sivil hayatını kaybetti, 1594 sivil ise yaralandı.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 8

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 9

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için anlaşma imzaladı - 10

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), dün yapılan açıklamada da 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına 62 saldırının belirlendiğini, bunun sonucu olarak da 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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