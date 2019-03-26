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Şebnem Bozoklu ile Kanat Atkaya'nın nikah detayları Instagram'da

Yazar Kanat Atkaya ile sürpriz evliliğini sosyal medya hesabından duyaran oyuncu Şebnem Bozoklu, nikah detaylarnı ve yeni fotoğrafları da aynı şekilde duyurdu.

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    Türk İşi Dondurma'da Gülsüm karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya ile evliliklerinin detaylarını Instagram hesabından paylaştı.


    Türk İşi Dondurma fragmanı (Tıkla izle)

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    "Öğleden sonra saat 14.00... Ailelerimiz bize öğle yemeğine geldiklerini sanıyorlar. Bizim iki ay önce belediyeye evlilik başvurusu yaptığımızdan habersizler ve sürekli sıkıştırıyorlar hadi hadi hadi diye!"

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    "Kimsenin haberi yok evleneceğimizden en yakın arkadaşlarımızın bile. İlk fotoğrafta annelerimizin önünde evlenme teklif ediyor Kanat."
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    "Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor :) Bomba düşüyor eve"

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    !Koşup hemen beyaz elbisemi giyiyorum. Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz."

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    Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz... 

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    "Şahitlerimiz Enis Arıkan, Ayşegül Karacan, Çağla Akaslan, Bâlâ Atabek, Şükrü Metinoğl"

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    "Muhteşem şarkılarını söylediği yetmiyormuş gibi kameramanlığımızı da yapan Kalben"

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    "Muhteşem mönümüzü hazırlayan, parmakları yedirten şahane yemekleriyle Elif Yalın
    Sabahın köründe gelip neden makyaj yaptığını bilmeden harikalar yaratan Melis İlkkılıç
    Saçıma masadaki taze çiçeklerden toka yapan muhteşem Hasan Yavuz"
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    "Şahane fotoğrafların güzel sahibi Ayşegül Karacan. Hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Hayat aile ve dostlarla güzel"
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