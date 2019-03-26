Şebnem Bozoklu ile Kanat Atkaya'nın nikah detayları Instagram'da
Yazar Kanat Atkaya ile sürpriz evliliğini sosyal medya hesabından duyaran oyuncu Şebnem Bozoklu, nikah detaylarnı ve yeni fotoğrafları da aynı şekilde duyurdu.
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Türk İşi Dondurma'da Gülsüm karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya ile evliliklerinin detaylarını Instagram hesabından paylaştı.
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3"Kimsenin haberi yok evleneceğimizden en yakın arkadaşlarımızın bile. İlk fotoğrafta annelerimizin önünde evlenme teklif ediyor Kanat."
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"Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor :) Bomba düşüyor eve"
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!Koşup hemen beyaz elbisemi giyiyorum. Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz."
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Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz...
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"Şahitlerimiz Enis Arıkan, Ayşegül Karacan, Çağla Akaslan, Bâlâ Atabek, Şükrü Metinoğl"
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8"Muhteşem şarkılarını söylediği yetmiyormuş gibi kameramanlığımızı da yapan Kalben"
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9"Muhteşem mönümüzü hazırlayan, parmakları yedirten şahane yemekleriyle Elif Yalın
Sabahın köründe gelip neden makyaj yaptığını bilmeden harikalar yaratan Melis İlkkılıç
Saçıma masadaki taze çiçeklerden toka yapan muhteşem Hasan Yavuz"
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10"Şahane fotoğrafların güzel sahibi Ayşegül Karacan. Hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Hayat aile ve dostlarla güzel"