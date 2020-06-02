Seda Sayan O Ses Türkiye'den ayrıldı

Bu gelişmenin ardından Hadise ve Murat Boz paylaşımları ikilinin yarışmadan ayrılması olarak yorumlanmıştı.

Son olarak O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı.

"Doğrudur doğru yani... Hakikaten çok yoruldum, Hem O Ses hem Yemekteyiz hem konserlerden dolayı çok agresftim."