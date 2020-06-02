Seda Sayan O Ses Türkiye'den ayrıldı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni yayın döneminde O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacağını ifade etmesinin ardından ilk ayrılığın Seda Sayan olduğu ortaya çıktı. Yarışmadan ayrılan jüri üyesi olan Sayan, "Acun'la el sıkıştık" dedi.
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02.06.2020 - 11:39
Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürisinin değişeceğini söylemesi sonrası yarışmanın hayranları tarafından jüriden ayrılan isimler merak edildi.
Bu gelişmenin ardından Hadise ve Murat Boz paylaşımları ikilinin yarışmadan ayrılması olarak yorumlanmıştı.
Son olarak O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı.
Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ konuşan Sayan şu ifadeleri kullandı: "Bana soruldu O Ses devam mı; ben de 'Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e O Ses Türkiye bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim"
"Doğrudur doğru yani... Hakikaten çok yoruldum, Hem O Ses hem Yemekteyiz hem konserlerden dolayı çok agresftim."
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