Seda Sayan O Ses Türkiye'den ayrıldı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni yayın döneminde O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacağını ifade etmesinin ardından ilk ayrılığın Seda Sayan olduğu ortaya çıktı. Yarışmadan ayrılan jüri üyesi olan Sayan, "Acun'la el sıkıştık" dedi.

02.06.2020 - 11:39

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürisinin değişeceğini söylemesi sonrası yarışmanın hayranları tarafından jüriden ayrılan isimler merak edildi.


Bu gelişmenin ardından Hadise ve Murat Boz paylaşımları ikilinin yarışmadan ayrılması olarak yorumlanmıştı.


Son olarak O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı.


Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ konuşan Sayan şu ifadeleri kullandı: "Bana soruldu O Ses devam mı; ben de 'Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e O Ses Türkiye bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim"


"Doğrudur doğru yani... Hakikaten çok yoruldum, Hem O Ses hem Yemekteyiz hem konserlerden dolayı çok agresftim."

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