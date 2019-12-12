Sefirin Kızı 1. bölüm fotoğrafları

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'ndan ilk bölüm fotoğrafları yayınlandı. İşte, Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolleri paylaştığı, 16 Aralık Pazartesi başlayacak olan dizinin ilk bölümünden kareler...

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı Star’ın iddialı projelerinden Sefirin Kızı, 16 Aralık Pazartesi başlıyor. 

Dizide Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayesi anlatılıyor.

Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı Sefirin Kızı, güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile 16 Aralık Pazartesi 20.00’de  Star’da seyirci ile buluşacak.

İşte Sefirin Kızı'nın ilk bölüm fotoğrafları...

SEFİRİN KIZI TANITIMI (VİDEO)

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER