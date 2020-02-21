Sefirin Kızı 10. bölüm fotoğrafları (Pazartesi Star TV'de)

Star TV'nin zirveye yerleşen dizisi Sefirin Kızı'nın 10. bölümü merakla bekleniyor. İşte dizinin yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

YENİ BÖLÜMDEN KARELER

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Sefir’in Kızı her Pazartesi izleyici ile buluşuyor.

SEFİRİN KIZI 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (TIKLA İZLE) 

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı'nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandırıyor.


Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer alan dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.


Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.


10. BÖLÜM KONUSU

Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.


Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır.
Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.


Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.

SEFİRİN KIZI 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (TIKLA İZLE) 

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