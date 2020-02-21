Sefirin Kızı 10. bölüm fotoğrafları (Pazartesi Star TV'de)

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Sefir’in Kızı her Pazartesi izleyici ile buluşuyor.
SEFİRİN KIZI 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı'nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandırıyor.
Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.