Sefirin Kızı 10. bölüm fotoğrafları (Pazartesi Star TV'de)

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu ’nun başrollerini paylaştığı Sefir’in Kızı her Pazartesi izleyici ile buluşuyor. SEFİRİN KIZI 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (TIKLA İZLE)

10. BÖLÜM KONUSU Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.

Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.





